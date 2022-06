Zaniolo: oggi l’incontro tra Pinto e l’agente Vigorelli

23-06-2022 08:38

Nicolò Zaniolo è sempre al centro del mercato della Roma.

L’attaccante giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2024, ma ancora non sa se nel suo futuro avrà addosso ancora la maglia giallorossa o se deciderà di cambiare squadra in questa sessione di mercato per cercare una nuova vventura.

Nelle prossime ore c’è comunque in programma un incontro delicato con l’agente di Zaniolo, Vigorelli. Tra i due esiste un tacito accordo che a fronte di un’offerta da 60 milioni il giocatore numero 22 venga lasciato libero di andare. Al momento però, nessuno ha offerto questa cifra ma solo informazioni generiche.

Probabile che la Roma possa offrire a Zaniolo un rinnovo di un altro anno con una clausola da 40 milioni di euro.

