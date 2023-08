Europei volley maschili, Zaytsev non veste l'azzurro Italia ma il gesto dello Zar è da applausi

Ivan Zaytsev ha deciso di ospitare a casa sua due ragazze che cercavano su Facebook un alloggio per vedere la nazionale di Fefé De Giorgi ad Ancona: il gesto fa il giro del web

12-08-2023 19:17

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Ivan Zaytsev è ancora una volta protagonista, anche quando non scende in campo. Il russo non dovrebbe far parte della nazionale che prenderà parte ai campionato Europei di volley che si giocheranno a partire dal 28 agosto ma ha deciso comunque di fare la sua parte a favore dei tifosi diventando il volto di una storia che è subito virale.

Europei maschili, due tifose a caccia di una stanza

La storia che coinvolge Zaytsev parte da Facebook. Due ragazze toscane, Samantha e Virginia, hanno acquistato i biglietti per i campionati Europei di volley maschile con il raggruppamento che si giocherà ad Ancona dal 3 al 7 settembre. Ma sulla pagina “Pallavolisti Brutti” hanno chiesto aiuto perché non riuscivano a trovare un alloggio a causa dei pezzi troppo alti: “Va bene tutto (anche un solo letto per due) – si legge nel post – siamo due ragazze educate e gentili, carine e simpatiche. Disposte a dare un’offerta per la gentilezza oppure le pulizie e spesa di chi ci può ospitare”.

Ashling Sirocchi, la moglie dello Zar arriva in soccorso

Un annuncio che forse sa di tentativo disperato per le due ragazze, che le provano tutte per riuscire ad andare ad Ancona e vedere la nazionale azzurra e che mai si sarebbero aspettate la risposta dei Ashling Cara Sirocchi, la moglie di Zaytsev, che scrive: “Civitanova Marche va bene uguale?”, e alla loro risposta positiva Ashling risolve il problema: “Andata allora. Vi ospitiamo noi tranquillamente”.

A casa di Zaytsve, lo choc di Samantha e Virginia

Lì per lì forse quel nome “Ashling Cara Sirocchi Zaytsev” è passato inosservato alle due ragazze in cerca di alloggio, ma poi il tempo di esultare per aver risolto il problema è arrivata la gioia ancora più grande e si va a casa dello Zar. Sono proprio Samantha e Virginia a raccontare la loro incredulità a Cronachefermane: “Quando abbiamo capito e abbiamo guardato il profilo ci siamo rese conto che era la moglie di Zaytsev e siamo letteralmente impazzite. E’ stata gentilissima, a maggior ragione avevamo ancora più paura di disturbare, le abbiamo mandato la nostra foto per farle vedere che siamo brave ragazze, sembra talmente impossibile che ancora non ci credo”.