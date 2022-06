Zeman: Foggia o Pescara? Probabilmente nessuna delle due panchine...

16-06-2022 20:48

Il cuore di Zendek Zeman sembra saldamente ancorato in due club su tutti, Foggia e Pescara. Anche in Serie C, la categoria evidentemente non import più. Con Daniele Delli Carri come direttore sportivo, gli abruzzesi sembravano orientati a riportare all”Adriatico-Cornacchia” il tecnico boemo, che già aveva condotto il Delfino in Serie A ai tempi di Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti.

Tuttavia, Zeman non sembra particolarmente convinto di tornare a sedersi per la terza volta sulla panchina del Pescara, tanto più dopo le recenti affermazioni di patron Sebastiani: “Se Delli Carri opterà per il boemo, si prenderà le proprie responsabilità“. Zeman, secondo Rete8, starebbe continuando a tenere sotto controllo l’opzione riguardante un ennesimo ritorno al Foggia (dopo l’ultima stagione conclusa in zona playoff), ma solo in caso di futuro cambio di proprietà, dal momento che le porte dei Diavoletti, per il tecnico ex Lazio e Roma, sembrano chiuse fintanto che alla presidenza resterà Nicola Canonico. A Pescara, intanto, si fa largo l’ipotesi Alberto Colombo, ex tecnico del Monopoli.

