Zenit-Olimpia, Micov carica i biancorossi

Oggi, alle 18:00, l’Olimpia giocherà sul campo dello Zenit (recupero della quinta giornata di regular season dell’Eurolega). Per i biancorossi un’occasione d’oro per salire al secondo posto (da soli) in classifica, ad una vittoria di distanza dal Barcellona capolista (18-7 il record dei blaugrana).

“Questa è una delle gare più importanti previste dal calendario, ragione in più per farci trovare concentrati e pronti ad affrontare la sfida”, le parole di Micov, appena rientrato dopo un lungo infortunio.

OMNISPORT | 22-02-2021 08:50