Zidane annuncia il ritorno in panchina

25-10-2022 10:58

Notizia importante per tutti gli estimatori di Zizou. L’ex allenatore del Real Madrid infatti, era presente ieri ad una inaugurazione di un museo delle cere di Grévin, a Parigi, dove è stata eretta una sua statua.

Durante l’evento, alla presenza dei giornalisti, Zidane si è lasciato andare a questa confessione, ovvero che presto lo rivedremo sui campi da gioco, in panchina.

“Quando tornerete a vedermi in panchina? Presto, presto. Non sono lontano dal farlo”. Queste le sue parole. Su quale panchina lo vedremo? Presto per dirlo, ma qualche indizio potrebbe condurre alla panchina della nazionale francese.

Bisogna infatti considerare che il contratto di Didier Deschamps con la Federcalcio transalpina, scadrà dopo i Mondiali e non verrà rinnovato. Zidane fa sapere di aver vissuto questi mesi senza una panchina con serenità: “Mi sto divertendo anche ora” ha ammesso. 50 anni, Zizou è fermo dal 2021, dopo aver chiuso la sua seconda parentesi alla guida del Real Madrid.