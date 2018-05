Zidane, il tributo dei giocatori del Real

Tanti i messaggi che i giocatori del Real Madrid, tramite i social, hanno inviato a Zinedine Zidane, che oggi ha annunciato in conferenza stampa che non allenerà il Real nella prossima stagione. Tra i primi Sergio Ramos che sapeva tutto: "Prima come giocatore e poi come allenatore hai deciso di andar via nel momento piu' alto. Grazie per questi due anni e mezzo di calcio, lavoro, affetto e amicizia. Vai via ma quello che hai lasciato e' indelebile, hai scritto le pagine di maggior successo della storia del nostro amato Real Madrid".

Isco: "E' stato un onore lavorare con te, imparare ogni giorno e vincere tutti insieme, sei riuscito a fare qualcosaa di storico con questa squadra. Ti auguro il meglio, un abbraccio".

Toni Kroos: "Grazie mister, e' stato un piacere". "Grazie per tutto quello che mi hai insegnato in questo anno insieme – scrive Dani Ceballos -. Lasci qualcosa di molto grande al Real, sei stato una leggenda come calciatore e adesso anche come tecnico, ti auguro il meglio".

Casemiro: "Non ho parole per ringraziarti per tutto quello che hai fatto per questo spogliatoio, per il Real Madrid e pere tutto il madridismo. E' stato motivo di orgoglio e un privilegio avere avuto come allenatore il mio idolo. Eterno Zizou".

SPORTAL.IT | 31-05-2018 16:10