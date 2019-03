Zidane riparte con una vittoria

La seconda era Zidane si apre con una vittoria. Il Real Madrid si è imposto per 2-0 sul Celta Vigo al Bernabeu in una partita valida per la ventottesima giornata della Liga.

La squadra di Zizou, che non brilla, risolve il match nella ripresa con le reti di Isco al 62' e Bale al 77': entrambi i giocatori erano separati in casa durante la gestione Solari. In campo dal 1' altri due esclusi, il portiere Navas e il terzino Marcelo.

Nonostante il successo il pubblico ha pesantemente contestato la società e in particolare il presidente Florentino Perez. Ora il Real è terzo a -2 dall'Atletico.

SPORTAL.IT | 16-03-2019 18:55