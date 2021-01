Ziliani indignato: Sapete che vorrebbero i dirigenti Juve?

Non si placano le polemiche per la direzione di gara di Irrati in Milan-Juventus. Se tifosi e dirigenti rossoneri reclamano per la mancata espulsione di Bentancur e per un rigore non dato nel finale per fallo su Brahim Diaz, quelli della Juve lamentano un fallo su Rabiot nell’azione del momentaneo 1-1 e la “mancanza di rispetto” del direttore di gara nei confronti di Chiesa alla fine del primo tempo. Insomma, c’è tanta carne al fuoco e sulla questione non poteva mancare la considerazione di Paolo Ziliani.

Irrati-Juve, il Tweet di Ziliani

Con un messaggio sul suo profilo Twitter, il noto giornalista e polemista riapre le discussioni allegando una sanzione inflitta dal giudice sportivo a Fabio Paratici (15mila euro, ammenda che però risale a qualche tempo fa) e aggiungendo alcune stringate ma incisive riflessioni: “Siamo d’accordo, Irrati non ha bisogno di alcun richiamo per mettersi in riga, ma adesso Paratici e la Juve esagerano: pretendono arbitri che fischino solo a loro favore e se non succede insultano e minacciano. Dovrebbero vergognarsi. Dovrebbero allontanarli. Vero FJGC?”.

Ziliani all’attacco, le reazioni

Tante le reazioni al post polemico del giornalista. “Ma ogni partita???? Ma non è ora di dargli una regolata a sta gente?”, chiede Frank che s’indigna a sua volta. “È un’ammenda vecchia”, puntualizza Davide. Ma non basta. “Chissà quanto hanno preventivato a budget per le multe di Paratici e Nedved“, domanda ironicamente Daniele. Un tifoso rossonero lamenta invece il cambio di rotta di Irrati dopo le feroci proteste bianconere all’intervallo: “Infatti nel secondo tempo hanno ottenuto ciò che volevano, un arbitraggio a senso unico come piace a loro. Poi le istituzioni del pallone si offendono se li chiami corrotti e malfattori. Questo sono…”. Michele però non ci sta e va al contrattacco: “Non c’è stata nessuna sanzione a Paratici dopo Milan-Juventus. Ziliani è solo un provocatore che usa qualsiasi mezzo per attirare attenzione su di lui”.

SPORTEVAI | 08-01-2021 09:21