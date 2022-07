40 anni fa l'Italia di Bearzot vinceva il suo terzo Mondiale

11-07-2022 09:48

L’11 luglio 1982 è una data storica per il calcio italiano. 12 mesi fa, l’Italia di Mancini vinceva l’Europeo ma, esattamente 40 anni fa, l’Italia di Bearzot conquistava il suo terzo titolo di Campione del Mondo.

Gli Azzurri, guidati da uno splendido Rossi, vincevano la finale della Coppa del Mondo 1982, al Bernabeu, contro la Germania dell’Ovest (3-1 il finale), dando il via a una festa incredibile in tutto il Paese. Un Mondiale cominciato in sordina, con tante critiche mosse al gruppo azzurro, ma concluso in crescendo con l’epica vittoria ai danni della corazzata tedesca marchiata a fuoco dall’urlo di Tardelli diventato leggendario nel corso degli anni.