A Beaver Creek il recupero della discesa maschile cancellata a Lake Louise

28-11-2021 13:01

Gli organizzatori delle gare maschili di Beaver Creek hanno comunicato che la discesa di Coppa del Mondo cancellata venerdì a Lake Louise si recupererà sulle nevi del Colorado, come era del resto stato ventilato nei giorni scorsi dal responsabile FIS del settore maschile dello sci alpino Markus Waldner. Ai due superG e alla discesa originariamente in programma va quindi ad aggiungersi questa seconda discesa, e ai tre giorni di gare già previsti sulla Birds of Prey da venerdì 3 a domenica 5 dicembre si aggiungerà giovedì 2. Ecco il nuovo programma con gli orari italiani.

Mercoledì 1 dicembre: prova discesa maschile (ore 19)

Giovedì 2 dicembre: superG (ore 19,45)

Venerdì 3 dicembre: superG (ore 18,45)

Sabato 4 dicembre: discesa (ore 19)

Domenica 5 dicembre: discesa (ore 20)

OMNISPORT