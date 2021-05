A Geraint Thomas il Giro di Romandia

La quinta e ultima tappa del Giro di Romandia, la cronometro di Friburgo di 16 km, è stata vinta dal francese Remi Cavagna con 6 secondi sullo svizzero Stefan Bissegger e 17 sul britannico Geraint Thomas. Il 34enne gallese si è aggiudicato per la prima volta in carriera la classifica finale della 74a edizione della corsa a tappe elvetica con 28 secondi sull’australiano Richie Porte e 38 su un bravo Fausto Masnada, mentre il leader della classifica di questa mattina, il canadese Michael Woods, è crollato in quinta posizione a 43 secondi.

