A Pedersen mancava solo il Giro: "Impresa che mi rende felice"

Il vincitore della tappa odierna ha trionfato in tutti e tre i grandi giri.

11-05-2023 19:04

Dopo la vittoria nella sesta tappa del Giro d’Italia, Pedersen ha analizzato la volata finale: “Riprendere la fuga è stata durissima, non credevo ce l’avremmo fatta. Mi spiace per chi è caduto negli scorsi giorni, ma riuscire a vincere dopo una settimana così dura è stato davvero appagante“.

Pedersen ha completato la sua collezione di vittorie nei Grandi Giri: “Essere qui vuol dire tanto. Riuscire in questa impresa mi rende davvero felice. Giornate del genere mi piacciono tantissimo, andare a spingere per tutto il giorno e poi riuscire ad ottenere una vittoria in questo modo”.