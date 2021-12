A Roeiseland la 10 km femminile a inseguimento di Oestersund

04-12-2021 14:34

La gara di 10 km a inseguimento femminile di Coppa del Mondo di Oestersund è stata vinta dalla norvegese Marte Roiseland, ex signorina Olsbu, che malgrado un errore al terzo poligono ha preceduto di poco le francesi Anais Bescond, zero errori, e Anais Chevalier, anche lei un errore al terzo poligono. Quarta anche se con zero errori la vincitrice della sprint dell’altro ieri, l’austriaca Lisa Theresa Hauser.

Ancora abbastanza indietro le due donne di punta della squadra azzurra: tredicesima con due errori Dorothea Wierer e ventesima Lisa Vittozzi con quattro errori, di cui ben tre al primo poligono, e quest’anno non è la prima volta, segno che non riesce a rientrare immediatamente nel ritmo di gara. Nella classifica generale Hauser comanda con 9 punti su Roeiseland, Vittozzi e Wierer sono diciottesima e diciannovesima.

