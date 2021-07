A Wimbledon Federer fatica ma accede agli ottavi dove troverà Sonego

Roger Federer ha impiegato due ore e 35 minuti per qualificarsi per la diciottesima volta in carriera per gli ottavi del singolare maschile di Wimbledon. Il 39enne fuoriclasse svizzero di Basilea ha battuto col punteggio di 6-4 6-4 5-7 6-4 il britannico Cameron Norrie e ora, nel Super Monday sui campi in erba di Church Road, troverà Lorenzo Sonego. Un Federer che ha perso due volte il servizio, nell’ultimo game del terzo set e nel sesto del quarto subito dopo averlo strappato al suo avversario. Una partita che un grandissimo lottatore come Sonego può giocarsi attualmente alla pari con l’otto volte trionfatore nel torneo più importante del mondo.

Le altre partite di giornata hanno già deciso due ottavi di finale della parte bassa del tabellone. Matteo Berrettini, il secondo italiano che arriva alla seconda settimana dei Championships, fatto che non si verificava da 66 anni, incontrerà il bielorusso Ilya Ivashka, mentre il tedesco Alexander Zverev, che ha battuto 6-7 6-4 6-3 7-6 lo statunitense Taylor Fritz, incontrerà il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha beneficiato del ritiro di Nick Kyrgios per un problema addominale dopo che l’australiano aveva vinto il primo set per 6-2 e perso il secondo per 6-1.

Infine, il polacco Hubert Hurkacz, trionfatore nel Masters 1000 sul cemento di Miami battendo in finale Jannik Sinner, ha avuto la meglio per 6-3 6-4 6-2 il kazako Alexander Bublik e ora attende il vincitore del confronto tra il croato Marin Cilic e Daniil Medvedev, impegno durissimo su questa superficie per il russo numero 2 del mondo.

