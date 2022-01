A2: Ferrara ferma Scafati, Udine schianta Treviglio

31-01-2022 18:50

Un solo campionato, due gironi con indirizzi sempre più differenti. È questo il trend che sta caratterizzando l’A2, torneo in cui, coi risultati della 17ª giornata, si sono ulteriormente delineate le classifiche dei raggruppamenti.

In quello verde, complice lo stop forzato di Cantù, Pistoia e Udine, battendo rispettivamente Trapani e Treviglio, sono balzate in testa alla classifica e ora guidano un gruppone di 7 team che verosimilmente si giocherà i piazzamenti migliori in ottica playoff.

Le altre sette squadre invece, a meno di nuove ed importanti strisce vincenti nelle prossime settimane, paiono destinate a lottare per la salvezza, un traguardo nella cui ottica pesa molto il successo ottenuto da una rediviva Capo d’Orlando su Biella.

Nel girone rosso invece la classifica è molto più allungata e tutto è ancora in gioco con 11 squadre racchiuse in 10 punti, un margine questo che lascia aperto ogni scenario.

A guidare le operazioni, al momento sono Scafati (sconfitta da Ferrara in rimonta) e Ravenna (vittoriosa a Nardò) ma Verona e le sorprese Chiusi e San Severo sono vicine, pronte ad approfittare di uno o più possibili passi falsi delle due capoliste.

Di seguito i risultati della 17ª giornata e le graduatorie aggiornate dopo 15 turni disputati.

GIRONE VERDE

Urania Milano-UCC Assigeco Piacenza 72-75

2B Control Trapani-Giorgio Tesi Group Pistoia 69-73

Infodrive Capo d’Orlando-Edilnol Biella 95-91 d. 2 t.s.

Bakery Piacenza-Reale Mutua Torino 79-107

Apu Old Wild West Udine-Gruppo Mascio Treviglio 79-59

Agribertocchi Orzinuovi-Staff Mantova 65-67

S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù-Novipiù JB Monferrato rinviata a data da destinarsi

Classifica

Apu Old Wild West Udine 24 12-3

Giorgio Tesi Group Pistoia 24 12-3

S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù 22 11-3

Novipiù JB Monferrato 20 10-4

Gruppo Mascio Treviglio 20 10-5

UCC Assigeco Piacenza 18 9-6

Reale Mutua Torino 16 8-7

Staff Mantova 12 6-9

2B Control Trapani 12 6-9

Infodrive Capo d’Orlando 12 6-9

Bakery Piacenza 10 5-10

Urania Milano 8 4-10

Edilnol Biella 6 3-11

Agribertocchi Orzinuovi 2 1-14

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

GIRONE ROSSO

Ristopro Fabriano-Atlante Eurobasket Roma 95-86

Umana Chiusi-LUX Chieti 82-78

Top Secret Ferrara-Givova Scafati 83-81

Unieuro Forlì-Tezenis Verona 65-73

Stella Azzurra Roma-Allianz Pazienza San Severo 83-85

Next Nardò-OraSì Ravenna 64-82

Benacquista Assicurazioni Latina-Tramec Cento 74-76

Classifica

Givova Scafati 22 11-3

OraSì Ravenna 22 11-3

Tezenis Verona* 19 11-4

Umana Chiusi 18 9-6

Allianz Pazienza San Severo 18 9-6

Top Secret Ferrara 16 8-7

Tramec Cento 14 7-8

Atlante Eurobasket Roma 14 7-8

Unieuro Forlì 12 6-7

Benacquista Assicurazioni Latina 12 6-8

LUX Chieti 12 6-9

Next Nardò 10 5-10

Stella Azzurra Roma 6 3-11

Ristopro Fabriano 6 3-12

*Tezenis Verona 3 punti di penalizzazione

OMNISPORT