A2, i primi verdetti della seconda fase

A una giornata dal termine, ecco arrivare i primi verdetti per quel che riguarda le compagini impegnate nella tanto discussa seconda fase del campionato di A2.

Nel girone giallo, grazie alla larga vittoria contro Chieti, Verona conquista aritmeticamente il primo posto che le varrà la settima testa di serie nella griglia playoff. Per l’ottavo spot, l’ultimo che garantisce il fattore campo a favore nella postseason, restano invece in corsa Urania, Ferrara (entrambe vittoriose nell’ultimo turno) e Treviglio.

Situazione ancora molto fluida nel girone bianco, quello delle primissime della classe: a contendersi il primo posto assoluto sono Napoli (avanti sul campo di Udine nell’ultima giornata) e Tortona (vittoria al supplementare contro Forlì) ma, in generale, tutte le posizioni restano ancora in bilico.

Già tutto deciso nel girone azzurro dove, alla luce degli ultimi risultati, oltre a Trapani (già sicura del primo posto nel raggruppamento) saranno Mantova, Pistoia e Ravenna a entrare nei playoff, una fase a cui invece non accederanno Cento, Piacenza, Orlandina e Orzinuovi, già salve aritmeticamente ma senza possibilità di prolungare la propria stagione.

In ottica salvezza, a Casale e Latina manca una gara per confermarsi nella categoria, traguardo che Rieti invece dovrà guadagnarsi passando dai playout contro Biella, San Severo e molto probabilmente la Stella Azzurra. I romani infatti sono nettamente favoriti per l’ultimo posto vista la situazione critica di Bergamo che, per evitare la retrocessione diretta in B e qualificarsi ai playout, dovrà obbligatoriamente vincere con 20 o più punti di scarto l’ultima gara della seconda fase, una missione certamente molto complessa.

RISULTATI E CLASSIFICHE

GIRONE BIANCO

Apu Old Wild West Udine-GeVi Napoli 64-71

Reale Mutua Torino-Givova Scafati 89-95 d. 1 t.s.

Bertram Tortona-Unieuro Forlì 80-76 d. 1 t.s.

Classifica (comprende gli scontri diretti della prima fase):

GeVi Napoli 12

Bertram Tortona 10

Reale Mutua Torino 10

Apu Old Wild West Udine 8

Unieuro Forlì 8 4-5

Givova Scafati 6

GIRONE GIALLO

Urania Milano-Atlante Eurobasket Roma 86-78

Tezenis Verona-LUX Chieti Basket 1974 84-49

BCC Treviglio-Top Secret Ferrara 82-84

Classifica (comprende gli scontri diretti della prima fase):

Tezenis Verona 14

Urania Milano 10

Top Secret Ferrara 10

BCC Treviglio 10

Atlante Eurobasket Roma 6

LUX Chieti Basket 1974 4

GIRONE AZZURRO

2B Control Trapani-Giorgio Tesi Group Pistoia 95-101

Staff Mantova-Tramec Cento 78-67

UCC Assigeco Piacenza-OraSì Ravenna 74-80

Classifica (comprende gli scontri diretti della prima fase):

2B Control Trapani 14

Staff Mantova 12

OraSì Ravenna 10

Giorgio Tesi Group Pistoia 10

Tramec Cento 6

UCC Assigeco Piacenza 2

GIRONE BLU

Orlandina Basket Capo d’Orlando-Kienergia Rieti 90-69

Agribertocchi Orzinuovi-Benacquista Assicurazioni Latina 97-61

Novipiù JB Monferrato-Allianz Pazienza Cestistica San Severo rinviata a data da destinarsi

Classifica (comprende gli scontri diretti della prima fase):

Orlandina Basket Capo d’Orlando 12

Agribertocchi Orzinuovi 12

Novipiù JB Monferrato 10

Benacquista Assicurazioni Latina 8

Allianz Pazienza Cestistica San Severo 6

Kienergia Rieti 4

GIRONE NERO

Stella Azzurra Roma-Edilnol Biella 87-75

Riposa: Withu Bergamo

Classifica (non comprende gli scontri diretti della prima fase):

Stella Azzurra Roma 4 2-1

Edilnol Biella 4 2-2

Withu Bergamo 2 1-2

OMNISPORT | 14-05-2021 15:41