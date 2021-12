A2: Udine e Treviglio vincono in grande stile, Scafati batte Ravenna

20-12-2021 13:26

Con tre gare posticipate e due rinviate, la dodicesima giornata del secondo campionato nazionale è stata molto meno ricca del solito.

Nonostante ciò, fra le formazioni scese in campo nell’ultimo turno tre in particolare hanno sfornato prestazioni da punto esclamativo.

Nel Girone Verde, Udine (con l’84-57 inferto a Trapani) e Treviglio (roboante 98-79 in casa di Torino) hanno ribadito di essere pienamente in lizza per il primo posto di un raggruppamento che stasera Cantù (impegnata contro Urania) potrà tornare a comandare in solitaria.

Nel Girone Rosso, lo scontro tra le prime due della classe ha visto imporsi la Givova Scafati, vittoriosa contro l’Orasì per 95-88 e ora in vetta da sola con due punti di margine proprio sulla compagine ravennate.

Per quanto riguarda le posizioni in coda invece, da segnalare l’ottavo k.o. consecutivo di Mantova (battuta 85-71 a Biella) e la prima vittoria dopo undici sconfitte di Orzinuovi, brava in trasferta a sbancare il campo della Giorgio Tesi Group per 85-76.

Di seguito i risultati e le classifiche aggiornate dopo il 12° turno.

GIRONE VERDE

Apu Old Wild West Udine-2B Control Trapani 84-57

Reale Mutua Torino-Gruppo Mascio Treviglio 79-98

Bakery Piacenza-Novipiù JB Monferrato 87-84 d. 1 t.s.

Edilnol Biella-Staff Mantova 85-71

Giorgio Tesi Group Pistoia-Agribertocchi Orzinuovi 76-85

S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù-Urania Milano posticipata al 21/12/2021 20:45

Infodrive Capo d’Orlando-UCC Assigeco Piacenza rinviata a data da destinarsi

Classifica

S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù 18 9-2

Apu Old Wild West Udine 18 9-2

Giorgio Tesi Group Pistoia 16 8-3

Novipiù JB Monferrato 16 8-4

Gruppo Mascio Treviglio 16 8-4

Reale Mutua Torino 14 7-4

UCC Assigeco Piacenza 14 7-4

2B Control Trapani 10 5-7

Bakery Piacenza 10 5-7

Urania Milano 8 4-7

Staff Mantova 8 4-8

Infodrive Capo d’Orlando 6 3-7

Edilnol Biella 4 2-10

Agribertocchi Orzinuovi 2 1-11

GIRONE ROSSO

Unieuro Forlì-Next Nardò 84-77

Givova Scafati-OraSì Ravenna 95-88

Umana Chiusi-Atlante Eurobasket Roma 63-76

Top Secret Ferrara-Tramec Cento 82-70

Stella Azzurra Roma-Benacquista Assicurazioni Latina posticipata al 20/12/2021 20:30

Allianz Pazienza San Severo-LUX Chieti posticipata al 30/12/2021 20:30

Ristopro Fabriano-Tezenis Verona rinviata a data da destinarsi

Classifica

Givova Scafati 20 10-2

OraSì Ravenna 18 9-3

Top Secret Ferrara 14 7-5

Allianz Pazienza San Severo 12 6-5

Tramec Cento 12 6-5

Umana Chiusi 12 6-6

Unieuro Forlì 12 6-6

Tezenis Verona* 11 7-4

Benacquista Assicurazioni Latina 10 5-6

Atlante Eurobasket Roma 10 5-7

Next Nardò 8 4-8

LUX Chieti 6 3-6

Stella Azzurra Roma 6 3-7

Ristopro Fabriano 4 2-9

*Tezenis Verona 3 punti di penalizzazione

