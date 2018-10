Abbiati: 'Juve di un altro pianeta, le altre si sveglino'

Ha vinto scudetti con il Milan e con la Juventus, anche se quello conquistato a Torino nel 2006, quando fu ceduto in prestito proprio dai rossoneri dopo l’infortunio alla spalla occorso a Buffon nel 'Trofeo Berlusconi' dell'agosto 2005, gli è stato sottratto dai tribunali sportivi.

Christian Abbiati però conosce bene l’aria che si respira in casa bianconera e allora l’ex team manager del Milan, intervenendo a Radio Crc alla trasmissione “Un Calcio Alla Radio”, ha mandato un messaggio preciso alle concorrenti della Juventus, già in fuga in campionato dopo la vittoria sul Napoli: “La Juventus è di un’altra pasta, ha mentalità vincente e grandi campioni, poi adesso ha aggiunto Ronaldo che è abituato a vincere la Champions oltre che essere un gran professionista. Le squadre che inseguono devono crederci, perché se non ci credono non faranno mai niente. Credo che la Juve sia molto più avanti rispetto alle altre squadre, questo non vuol dire che vincerà, ma credo che sarà più avvincente la lotta per il secondo posto che quella per il primo…”.

Abbiati dice la propria anche sulle polemiche arbitrali successive a Juventus-Napoli: "Tante volte quando sono in campo i giocatori non si rendono conto di cosa fanno, capitava anche a me. L'espulsione di Mario Rui c’era".

SPORTAL.IT | 01-10-2018 14:20