Abraham dopo Platt: primo giocatore di A in goal con l'Inghilterra dal 1995

Tammy Abraham non poteva scegliere modo migliore per celebrare il suo ritorno in Nazionale dopo quasi un anno di assenza.

Il centravanti della Roma ha preso parte alla goleada dell’Inghilterra che si è sbarazzata di Andorra con un perentorio 5-0.

Il numero 9 giallorosso ha inserito il proprio nome nel tabellino marcatori siglando la rete del momentaneo 0-3 al 59′, mettendo a referto una rete per certi versi storica.

Era dal 1995, infatti, che un giocatore militante in Serie A non trovava la via del goal con la casacca della Nazionale dei ‘Tre Leoni’.

L’ultimo a riuscirci era stato David Platt, all’epoca in forza alla Sampdoria e autore di un goal in Inghilterra-Svezia, valida per il torneo amichevole Umbro Cup. Il match terminò 3-2 in favore degli scandinavi.

OMNISPORT | 10-10-2021 09:06