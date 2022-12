Accoglienza 'reale' per il Marocco di Regragui

20-12-2022 23:36

Non si è fermato l’entusiasmo del popolo marocchino per il 3^ posto lasciato alla Croazia di Dalic, che si è imposta nella ‘finalina’ 2-1 in una gara che si era già disputata (0-0) nel girone.

I Leoni dell’Atlante hanno difatti ricevuto la straordinaria accoglienza del loro popolo lungo le strade di Rabat e della casa reale, con Re Mohammed VI che, alla presenza del principe ereditario Moulay El Hassan e del fratello Moulay Rachid, ha decorato con una medaglia al merito i calciatori, l’allenatore Regragui e il presidente della Federazione.

Dopo aver eliminato Belgio (2-0) e Canada (2-1), i maghrebini hanno ‘resistito’ alla Spagna negli ottavi di finale, imponendosi ai rigori, e al sorpreso il Portogallo nei quarti di finale, per cedere poi, ma non senza far correre ai campioni in carica qualche brivido, 2-0 alla Francia: il loro risutato è il migliore iridato di una Selezione africana.