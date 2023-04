La squadra di Serie C utilizzerebbe il Bentegodi per la disputa dei Playoff

26-04-2023 20:27

Secondo l’emittente veronese Telenuovo, la Virtus Verona ha raggiunto un accordo con l’Hellas Verona ed il comune della città scaligera per la disputa dei playoff di Serie C dei Virtussini. Lo stadio è stato concesso in quanto non vi sarebbero sovrapposizioni col calendario della squadra di Zaffaroni.