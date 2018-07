Account di Fortnite in vendita su eBay, ma non sono gratuiti?

Fortnite è un gioco free-to-play, e su questo non ci sono dubbi. Si possono, ovviamente, comprare i Pass Battaglia e fare acquisti in game, ma creare un account di Fortnite non comporta alcun costo. Basta registrarsi sul sito di Epic Games. Però, c’è un però… Sembrerebbe che su eBay e su altre piattaforme dedicate ai giochi, alcuni player avrebbero messo in vendita il proprio account di Fortnite.

I prezzi variano, andando dalle due o tre sterline fino ad arrivare anche a cifre più alte, dagli 80 ai 300 pounds. Per quale motivo un gamer dovrebbe acquistare un account quando potrebbe semplicemente crearsene uno gratuitamente? La rivista pcgamesn lo ha chiesto direttamente ai venditori.

Tra di loro c’è il 16enne Joshua Marsocci, che ha messo all’asta il suo account a partire da 79,99 sterline, sperando di venderlo a 100. Essendo iscritto da quando è uscito il gioco ha così giustificato il suo valore: “Gli elementi della prima stagione rendono il mio account più prezioso, perché in quel momento non molti giocatori avevano Fortnite” – ha spiegato.

Elelmenti come le skin. Phi Nguyen, per esempio, è uno studente di economia e commercio all’Università La Trobe di Melbourne, e ha cominciato a giocare a Fortnite nel novembre 2017. Nelle settimane successive comprò la sua prima skin: il Renegade Raider, che ora è il punto di forza per il suo account. “Non avevo idea che sarebbe diventato così agognato come non sapevo che Fortnite avrebbe avuto tanto successo” ha dichiarato.

Non sembra esserci un particolare motivo dietro la vendita di questi account, semplicemente i player si sarebbero stancati di possederli. Nguyen ha poi aggiunto: “Da quando tutti hanno iniziato a guardare Ninja, i meccanismi sono avanzati e non potevo davvero preoccuparmi di dedicare del tempo al gioco o guardare i tutorial per migliorare. Mi sentivo come se il mio account andasse sprecato”.

