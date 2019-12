Acquisto Milan, un miliardario torna alla carica: il sogno è Messi

Bernard Arnault torna alla carica per l'acquisto del Milan. Secondo quanto riporta La Repubblica, l'imprenditore francese, re del lusso, sarebbe interessato all'acquisizione del club rossonero: Arnault, uno dei tre uomini più ricchi del mondo, dopo i sondaggi dello scorso maggio avrebbe riaperto un tavolo di trattative con l'attuale proprietario della società meneghina, il fondo Elliott.

Sempre secondo Repubblica, l'ipotesi che Arnault investa sul Milan avrebbe ripreso corpo nelle ultime settimane su pressione di alcuni consiglieri economici: il re del lusso, che ha appena acquistato le gallerie Tiffany per 16 miliardi di dollari, avrebbe dichiarato che se dovesse sbarcare in Serie A vorrebbe il miglior giocatore e il miglior tecnico del mondo, ovvero Messi e Guardiola.

Indiscrezioni che fanno sognare i tifosi rossoneri, che da anni sperano in un ritorno ad alti livelli del Diavolo, ma che per ora non trovano ancora conferma. Elliott anche recententemente ha dichiarato di non voler cedere il club e anzi di stare investendo nel nuovo stadio, e anche il figlio di Arnault, Antoine, ha smentito su Instagram l'interesse della famiglia.

Ma nelle ultime settimane qualcosa sarebbe cambiato: l'offerta sarebbe sul tavolo di Paul Singer. La partita si giocherebbe entro fine anno, con la variabile decisiva dello stadio e dell'annessa nuova cittadella commerciale.

Per quanto riguarda il mercato invernale, i rossoneri intanto stanno meditando su cosa cambiare in attacco: Piatek continua a deludere ed è possibile una cessione a gennaio. Sulle tracce del polacco ci sarebbe anche l'Atletico Madrid. Al suo posto arriverebbe Zlatan Ibrahimovic, che secondo i media inglesi avrebbe rifiutato alcune offerte d'Oltremanica perché vuole tornare a difendere i colori del Diavolo.

SPORTAL.IT | 03-12-2019 15:28