Addio a Zdravko Cecur

Il basket slavo è in lutto. Zdravko Cecur, centro del Bosna Sarajevo negli anni ’70, è morto a Trebinje. Era nato a Mostar nel 1950.

Risiedeva in una casa di riposo (qui l'ex atleta in un’immagine di Nebojsa Kolak) e in una recente intervista aveva detto che avrebbe voluto presto recarsi a Sarajevo per dire una preghiera sulle tombe di Davorin Popovic, un cantautore assai noto in Bosnia, e del leggendario cestista Mirza Delibasic, che erano suoi grandi amici.

SPORTAL.IT | 13-04-2020 19:10