08-11-2022 11:06

Se è vero che nelle ultime stagioni non ha inciso, è vero anche che per otto volte è stato All Star, e che molto probabilmente avrà un futuro nella Hall of Fame, ma ora è giunto il momento di salutare l’NBA: Dwight Howard dice sì a Taiwan. Anzi per l’esattezza dice sì a Taoyuan Leopards e si prepara ad iniziare una nuova avventura in terra asiatica.

Nel post ufficiale pubblicato dalla sua nuova squadra ha dichiarato: “Sono molto eccitato e non vedo l’ora di atterrare in Taiwan e iniziare a giocare, arrivo a braccia aperte pronto ad abbracciare tutti con un grande sorriso stampato sulle labbra”.

Il centro 37enne l’ultima stagione l’ha chiusa con numeri quali 6.2 punti e 5.9 rimbalzi di media in 16,2 minuti a partita.