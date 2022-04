30-04-2022 20:50

Tutto il mondo del calcio ha voluto salutare Mino Raiola, il super procuratore deceduto in giornata all’età di 54 anni e malato da tempo. Anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha voluto salutare sui social l’agente di tanti campioni.

“Non prendere in giro in Paradiso, loro sanno la verità…tvb Mino”, così il presidente della Juventus Andrea Agnelli, sul proprio account Twitter.

