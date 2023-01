Adelaide: Sinner si ferma ai quarti, problemi all'anca

06-01-2023 09:20

Jannik Sinner si ferma all’altezza dei quarti di finale dell’Atp 250 di Adelaide International 1. L’azzurro, infatti, ha perso in due set contro l’americano Sebastian Korda, che ha vinto con il punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora a ventidue minuti di gioco. Sinner ha accusato anche problemi all’anca sinistral durante il match. Pr Korda, in semifinale, c’è ora l’ostacolo giapponese Yoshihito Nishioka.

Adelaide ospiterà anche un secondo torneo Atp 250. Ci sarà la possibilità di riscatto per chi non ha avuto soddisfazioni nel primo. Compresi gli italiani.