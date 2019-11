Adriana Spazzoli, morta a 50 giorni dal marito Giorgio Squinzi

Adriana Spazzoli è scomparsa, a 50 giorni da suo marito, Giorgio Squinzi, con cui ha condiviso gli anni dell’ascesa, dei successi e delle responsabilità. Accanto a lui da sempre, non si era sottratta neanche il giorno dei suoi funerali all’ennesima prova da affrontare insieme, sotto gli occhi vigili dei due figli, Marco e Veronica che l’hanno sorretta e guidata dietro il feretro dell’ex presidente degli industriali, della Mapei e del Sassuolo (di cui era vicepresidente). Aveva 71 anni e lottava contro la malattia da tempo.

Adriana Spazzoli, la dottoressa come viene indicata nel post pubblicato su twitter proprio dalla Mapei, aveva sposato Squinzi nel 1971 alla Pieve di Polenta nel comune di Bertinovo, non distante da Forlì.

Da lì arrivavano e lì sono le loro radici anche se hanno incontrato quel successo innegabile a Milano. Proprio Milano l’ha salutata, a 71 anni dopo una malattia che l’aveva indubbiamente provata.

Adriana Spazzoli e l’impegno nella Fondazione Sodalitas

Da presidente della Fondazione Sodalitas, aveva dimostrato attenzione al mondo del volontariato che non aveva voluto lasciare mai.

“Il mio obiettivo, come Presidente di Fondazione Sodalitas – aveva dichiarato dopo la conferma nel 2018 – è che un numero ancora più ampio di imprese consideri la sostenibilità un fattore fondamentale di competitività, innovazione e qualità”.

“La Fondazione sarà impegnata a promuovere lo sviluppo di partnership multistakeholder tra imprese e organizzazioni nonprofit o imprese sociali, scuole, università, centri di ricerca e Istituzioni, che siano efficaci, in particolare, nel costruire una prospettiva di futuro per i giovani, operando per l’occupabilità e la piena cittadinanza delle giovani generazioni; nel contrastare le disuguaglianze sociali, rafforzando inclusione, occupazione e pari opportunità; nello stimolare un’innovazione sostenibile capace di migliorare la qualità della vita delle persone e di avere un impatto positivo su ambiente e territorio”, le sue parole.

Il ricordo del sindaco di Sassuolo e il calcio

A ricordarla anche il sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani: “A fianco del marito ha saputo fare cose immense tanto nel mondo imprenditoriale quanto nello sport, con la professionalità di un manager capace e, al tempo stesso, il sorriso dolce di una donna gentile. Da lei arrivano alcune delle intuizioni più felici, in termini di marketing e comunicazione, che hanno trasformato un Sassuolo con pochi tifosi e scarse speranze di salvezza in C2 in una squadra ammirata in tutto il mondo, la ‘seconda squadra’ di molti italiani”.

In riferimento al suo impegno nel Sassuolo Calcio, di cui era vice presidente, ha aggiunto. “Ancora una volta la città di Sassuolo piange una grande persona. Colei che assieme al marito ha saputo trasformare un sogno in una splendida realtà regalandole palcoscenici prestigiosi”.

VIRGILIO SPORT | 22-11-2019 12:47