Agente Torreira: "Può andare alla Lazio, arrivata offerta da 12 milioni"

Pablo Bentancur: "Venerdì incontrerò la dirigenza del Galatasaray".

27-06-2023 19:07

Due anni fa Lucas Torreira ha cercato in tutti i modi di raggiungere alla Lazio Sarri, da sempre suo estimatore. Non si fece nulla alla fine ma questa estate potrebbe andare diversamente. Il club capitolino, visto che il centrocampista è una priorità del tecnico, farà di tutto per convincere il Galatasaray.

Nel frattempo, l’agente di Torreira è uscito alla scoperto. Queste le parole di Pablo Bentancur: “Venerdì incontrerò la dirigenza del Galatasaray. L’offerta della Lazio è di 12 milioni di euro. Lucas Torreira è felice qui, ma è sempre stato interessato al campionato italiano. Se le condizioni sono favorevoli, può andare alla Lazio”, ha detto al giornalista Ayhan Şensoy.