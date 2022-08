Ajax, Lucca: "Orgoglioso di vestire una delle maglie di Ibra"

05-08-2022 12:35

È passato all’estero senza aver mai giocato in Serie A. Lorenzo Lucca ha lasciato il Pisa ed è ora il nuovo attaccante dell’Ajax, il primo italiano a vestire la maglia dei lancieri. Il giocatore ha parlato delle sue sensazioni e del suo idolo ai canali ufficiali del club campione d’Olanda in carica.

“Spero di ripagare la fiducia della società e dei tifosi, sono contento di essere qui. È un momento speciale per me, sono il primo italiano all’Ajax – così Lucca -. Il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic. Sono contento e orgoglioso di indossare una maglia che ha vestito lui”.

“Non pensavo che l’Ajax potesse venire a prendermi in Italia da una categoria più bassa come la Serie B. Fino a poco tempo fa vedevo il club in TV, guardavo Tadic, Antony, l’ex romanista Stekelenburg e Blind. Mi fa piacere poter condividere lo spogliatoio con loro”.