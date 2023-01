Al Nassr: il debutto di Ronaldo rischia di rimanere nell'oscurità

02-01-2023 19:19

Cristiano Ronaldo è entrato nella storia dopo aver firmato per l’Al Nassr per 200 milioni di euro a stagione. Tuttavia, si sapeva che il fenomeno di Madeira avrebbe abbandonato il vero calcio, e ora ne paga le conseguenze.

Sembra infatti che il debutto di CR7 in Arabia Saudita rimarrà un’esclusiva solamente dei residenti nel paese arabo. Al momento infatti, sembra che nessuna emittente internazionale abbia acquistato i diritti per trasmettere la prima partita di Ronaldo, come tutto il calcio arabo in generale. Se le cose non cambieranno nei prossimi giorni, nessuno in Europa vedrà il debutto del cinque volte Pallone d’Oro.