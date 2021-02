Al Real contro il Valladolid basta Casemiro, Atletico a -3

Dopo la sconfitta a sorpresa dell’Atletico Madrid contro il Levante, il Real Madrid raccoglie l’assist dei cugini in mezzo a mille difficoltà e si prende la vittoria, non senza fatica, contro il Real Valladolid.

Una partita complicata per la squadra di Zidane, con tantissimi infortunati e indisponibili in generale. Basta guardare la panchina di stasera per farsi un’idea: Lunin, Gutierrez, Duro, Chust Garcia, Blanco, Arribas, Isco e Altube.

Nel primo tempo il Real Madrid è andato per due volte vicino al goal, con due reti annulate a Mariano, entramne per fuorigioco e revisionate al VAR.

Il goal decisivo lo mette a segno Casemiro, su un calcio piazzato, con il brasiliano che si avventa di testa e indirizza il pallone sul palo lungo. Nella ripresa Zidane è costretto anche a mandare in campo due giocatori della formazione Castilla, come Arribas e Duro.

Adesso i Blancos si trova a meno tre dalla vetta rappresentata dall’Atletico Madrid, che però ha sempre una partita in più rispetto al Real Madrid. La Liga è però ormai totalmente riaperta.

