Al via uno US Open mai così incerto: sarà la volta buona per un italiano?

28-08-2022 12:14

Domani a Flushing Meadows prende il via il quarto e ultimo torneo del Grande Slam dell’anno, lo US Open. Sul cemento newyorchese, per quanto riguarda il singolare maschile, non ci sarà Novak Djokovic, che non può giocare negli Stati Uniti in quanto non vaccinato contro il Covid-19. Inoltre, anche se siamo sicuri che si presenterà al via del torneo in una forma più che accettabile, sono un’incognita le condizioni di Rafael Nadal, che dopo l’infortunio patito a Wimbledon ha giocato una sola partita a Cincinnati contro Bora Coric e l’ha persa. Ecco quindi che il tabellone maschile, privo anche di Alexander Zverev, diventa aperto a qualsiasi pronostico, come da molti anni non accadeva, e noi ovviamente speriamo che nella lista dei favoriti per il successo finale, malgrado il momento non felicissimo, riescano a inserirsi anche Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

Se tra gli uomini il pronostico è apertissimo, tra le donne, come sempre da molti anni a questa parte, può semplicemente accadere di tutto, e questo nonostante nella prima parte del 2022, dopo il ritiro di Ashleigh Barty, sia emersa una numero 1 del mondo estremamente solida come Iga Swiatek. Per far capire quanto è imprevedibile il tennis femminile, le ultime tre vincitrici, Bianca Andreescu, Naomi Osaka ed Emma Raducanu, per un motivo o per l’altro o non hanno rispettato le aspettative o si sono completamente perse per strada. Poche speranze per le italiane, a meno che Camila Giorgi non azzecchi il torneo della vita, auspicio che col passare degli anni e col tipo di gioco della 30enne marchigiana diventa sempre più utopistico.