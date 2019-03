Alberto Bucci, il commovente discorso d'addio agli amici

Sono 4:18 che trascinano nel senso profondo dei legami che contano, tagliando via l’effimero e quel tempo in cui si ozia e si lascia scivolare via le parole. Il video pubblicato sulla pagina facebook dall’Osteria del Pignotto ritrae Alberto Bucci poco prima di cedere alla drammatica malattia che lo ha strappato ai suoi cari amici, alla sua famiglia, a Bologna e al basket.

“Non so quanto ho da vivere, ma per il tempo che mi rimane sarete sempre nel cuore”, le parole che chiudono questo breve discorso che un commosso Bucci pronunciò davanti ai suoi cari e ai tifosi.

“Più si va avanti e più mi accorgo che la vita è qualcosa di meraviglioso. Nella mia vita e nella mia carriera i risultati passano e non li ricordo, ma non mi scordo con chi si ottengono le emozioni e i sentimenti che hanno regalato. Salutarci adesso è difficile, l’amicizia è qualcosa che ti porta ad emozionarti e a sentire una persona con cui non parli da mesi”.

Frasi dense di riflessioni, ma pronunciate con spontaneità nonostante si possa avvertire nella voce una certa emozione. “Al mondo si cerca sempre un colpevole, un capro espiatorio, invece quando si fa parte di un gruppo, tutti siamo colpevoli e tutti dovremmo cercare di risolvere la situazione, non si può sempre cancellare tutto e ripartire da capo”.

La camera ardente allestita dal Comune di Bologna, in accordo con la famiglia, nella sala Tassinari di Palazzo d’Accursio, ha permesso ai tifosi della Virtus e ai bolognesi tutti di rendere omaggio ad Alberto Bucci.

VIRGILIO SPORT | 12-03-2019 09:39