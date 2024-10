Alberto Rossi morto a soli 20 anni, il ricordo straziante del portiere de I Magnifici sui social dei compagni

Un post a distanza di giorni dalla tragedia per esprimere vicinanza e affetto nei riguardi dei familiari che hanno perso in un terribile incidente stradale il giovanissimo pallanuotista

A restituire un po’ di quel che era, per la sua famiglia e i suoi amici, Alberto Rossi è quell’insieme di parole assemblate in un messaggio condiviso sulla bacheca della sua squadra a quattro giorni di distanza da quel sabato 12 ottobre che ha fermato tutto. Un incidente stradale ha causato la morte del giovanissimo portiere de I magnifici, la squadra di pallanuoto ospitata nella piscina della Canottieri Olona, a Milano. Vent’anni appena, aveva Albi come lo chiamano i suoi cari, i compagni e chi lo aveva incrociato.

L’incidente che ha stroncato Alberto Rossi

Alberto Rossi, sabato sera, era alla guida del suo scooter quando si è scontrato contro un bus della linea 94, tra Via Fatebenefratelli e via Marco De Marchi, in centro a Milano. Doveva raggiungere la sorella e alcuni amici per una cena, nei pressi di via Vitruvio, ma non è mai arrivato all’appuntamento a causa di quel tremento incidente stradale.

Soccorso, le sue condizoni sono parse subito gravissime ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, dove purtroppo è deceduto poche ore dopo.

La passione per la pallanuoto

Questo ragazzo coltivava passioni importanti, oltre alla studio: si era diplomato da poco e coltivava l’aspirazione di proseguire gli studi universitari, continuando a coltivare la sua passione per lo sport: Alberto giocava come portiere nei Magnifici dal 2019, ma prima di allora aveva giocato in tutte le categorie, con estrema costanza e abnegazione in nome di quello sport e della voglia che lo aveva condotto a seguire gli allenamenti e le partite.

“Albi si è portato via tutti i nostri sorrisi. Sarà difficile ridere ancora senza di lui. Lui che aveva sempre la battuta pronta, che portava allegria, che aveva il dono di alleggerire anche le situazioni più pesanti e offriva la sua amicizia incondizionata”, ha detto sua sorella Carlotta come riporta Il Giorno.

I suoi amici e compagni hanno atteso, riflettuto prima di pubblicare un ricordo che potesse rispettare quel che ha costituito la loro amicizia e il sentimento che lo aveva legato agli altri.

Il ricordo della squadra sui social

Con un comunicato ufficiale, pubblicato anche su Instagram e Facebook, la società e la squadra hanno desiderato fissare quell’unione, il rispetto e l’affetto nei riguardi di un ventenne che aveva coltivato con costanza la sua passsione per la pallanuoto.

“Il nostro portiere, Alberto Rossi, non c’è più. Se n’è andato sabato 12 ottobre 2024 in seguito a un tremendo incidente stradale. Perdiamo, a soli 20 anni, un amico, un fratello, un figlio, un grande uomo.

Sbarcato nei Magnifici nel 2019, Albi ha giocato in tutte le categorie, dagli Under 16 in poi, in PallanuotoItalia e in FIN.

Trasformeremo il nostro dolore e la nostra disperazione in energie da consumare in acqua, in suo onore.

E alzeremo tanti calici di birra nel suo ricordo, esattamente come abbiamo sempre fatto con lui. Esattamente come vorrebbe lui.

Ciao Albi

I Magnifici Pallanuoto”.