Aleix Espargarò: "Sul podio ho pensato a Fausto Gresini"

Aleix Espargarò ha festeggiato a Silverstone il primo podio dell’Aprilia in MotoGp: “Ci siamo andati vicino, l’abbiamo sfiorato più volte e alla fine è arrivato! Un podio meritato, sudato, che dedico prima di tutto ad Aprilia. I ragazzi hanno lavorato sempre al massimo in questi anni, insieme abbiamo superato momenti difficili e ora raccogliamo i frutti del nostro impegno”.

“Sul podio ho pensato a Fausto, alla mia famiglia e a tutte le persone che mi sono state vicine. Negli ultimi due anni la nostra crescita è stata straordinaria, siamo migliorati in tutti gli aspetti, ma serviva un podio per rendere merito a quello che abbiamo fatto. Oggi sapevo di avere una occasione, abbiamo costruito la prestazione durante tutte le sessioni e anche questa mattina nel warmup mi sono sentito bene. Avevo qualche dubbio in partenza sulla scelta della gomma ma alla fine è stata quella corretta. Ad un certo punto ho perso qualche posizione ma sono riuscito a recuperare, tranne su Fabio che ha creato il gap”.

“Sul finale soffrivo un po’ con l’anteriore ma in compenso avevo una buona trazione, per questo non ho resistito a Jack in staccata ma mi sono limitato a incrociare e sfruttare l’accelerazione. Ora dobbiamo festeggiare e tornare subito concentrati, arrivano altre gare dove possiamo essere competitivi. Un podio non può accontentarci, vogliamo di più“.

OMNISPORT | 29-08-2021 19:43