Alena Seredova vittima di un attacco: critiche per la sua scelta

Alena Seredova e la sua terza maternità stanno provocando una sequenza di reazioni tra le più svariate. Anche l’ultima passeggiata con la piccola Vivienne Charlotte e il suo compagno, Alessandro Nasi, ha provocato dei commenti molto divisivi a cui Alena ha cercato di rispondere.

Attacco social a Alena Seredova per il biberon

La modella e showgirl ceca ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto, scatti molto familiari che la ritraggono mentre dà il biberon a Vivienne Charlotte nel corso della passeggiata all’aperto.

Tra i commenti, postati dopo la pubblicazione dell’immagine uno in particolare colpisce. “Ma perché non allatti?!”, le scrive una followers. Alena risponde prontamente: “chi lo dice?”. L’allattamento si conferma, dunque, una delle scelte femminili più controverse e discusse, soprattutto sui social, che sono diventati moltiplicatori gratuiti di critiche a prescindere dall’individualità, dai singoli, dalle necessità mediche e dalle posizioni individuali. Così è anche per quanto concerne questo aspetto della maternità e dell’accudimento: l’allattamento al seno.

La difesa nei confronti di Alena: interviene Fernanda Lessa

A sostegno della Seredova, è intervenuta anche Fernanda Lessa la quale ha replicato ironicamente all’utente che ha lanciato la provocazione. “Era un dry martini”, ha scritto la ex modella ed ex concorrente del GF Vip.

Alena Seredova, già mamma di Louis Thomas e Davide Lee, ha partorito la sua terzogenita – Vivienne Charlotte – dopo più di tre settimane fa e ha coronato così il sogno di diventare madre ancora una volta.

Vivienne Charlotte, la figlia più desiderata da Alena Seredova

Come lei stessa ha ammesso, aveva cercato a lungo questa terza gravidanza che non arrivava; poi quando le speranze si andavano affievolendo, è arrivata la notizia della futura nascita della bimba. Da sempre attenta al suo pubblico, la Seredova ha riservato informazioni costanti, ma misurate nei riguardi del suo pubblico.

Ma nonostante questa misurata volontà di condividere la propria gioia, spesso Alena si è ritrovata a rispondere agli attacchi social.

VIRGILIO SPORT | 08-06-2020 13:27