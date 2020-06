Alena Seredova, prima gita per Vivienne: dedica speciale

Due settimane e tutto da scoprire, anche se si è madre per la terza volta. Per Alena Seredova, che ha partorito la sua Vivienne Charlotte appena 15 giorni fa, questa nascita segna un inizio ancora diverso, ancora più forte. E’ per la maturità? Per il tempo trascorso tra la nascita del suo secondogenito e l’arrivo della sua bimba? Alena aveva ammesso, poco prima della nascita della sua prima bimba, avuta dal manager Alessandro Nasi, che per lei la gravidanza al pari di questa nuova esperienza sarebbero giunte con le attese della prima. Una sensazione che si rinnova ad ogni post, ad ogni foto, ad ogni confronto – anche crudo sui social – con i suoi followers che seguono attenti ogni sua mossa.

Prima gita per Vivienne Charlotte: mamma Alena Seredova felice

Così il 2 giugno, Festa della Repubblica, la Seredova in tenuta molto sportiva ha deciso di approfittare della giornata calda e incoraggiante per portare fuori a spasso la sua bimba. Ormai Vivienne ha due settimane e la stessa modella, si è ripresa dal parto e dalle fatiche dei primi giorni: si è sentita pronta così ad affrontare una gita con la piccola.

Le polemiche sulla vicinanza eccessiva del cane di famiglia, Sprint, alla culla della bimba sembrava relegate a quel che devono rimanere: spazi di confronto e scontro social che nulla hanno a che vedere con la gioia e la serenità ritrovata di Alena.

L’immagine di una mamma felice

La sua immagine, oggi, è distante da quella che abbiamo imparato a conoscere decenni fa, quando da modella e showgirl conquistò la notorietà nel nostro Paese e si presentò l’occasione di conoscere il suo ex marito, Gianluigi Buffon.

Oggi Alena mostra il suo sorriso ad ogni occasione. Libera, senza filtri e senza make up.

VIRGILIO SPORT | 03-06-2020 15:43