"Alex siete voi": Daniela la moglie di Zanardi rompe il silenzio

Tocca a Daniela, moglie di Alex Zanardi, rendere omaggio a quei ragazzi che hanno concluso Obiettivo tricolore. “È stato bellissimo. Oggi Alex sono questi ragazzi. E non solo oggi, ne hanno tutti un bel pezzo dentro”, ha detto.

Domenica pomeriggio, come riferisce la Gazzetta dello Sport, i partecipanti hanno concluso la grande staffetta a scopo benefico in handbike voluta dal campione bolognese e Daniela ha deciso di parlare. Di dare loro quelle parole che avrebbe dovuto pronunciare Zanardi.

L’incidente di Alex Zanardi in handbike: che cosa è accaduto

Proprio il 19 giugno scorso, a Pienza, quel grave, assurdo incidente lo ha fermato e lo ha costretto al ricovero. All’operazione a l coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Sua moglie Daniela Manni, che gli è accanto, ha voluto seguire l’arrivo finale della staffetta, a Santa Maria di Leuca, attraverso una videochiamata dalla Toscana, e ha mandato queste parole di affetto e di vicinanza a tutti i presenti.

Obiettivo Tricolore, il progetto di Zanardi dopo il lockdown

La staffetta, fortemente voluta da Zanardi, si chiama Obiettivo Tricolore, ed è partita venerdì 12 giugno da Luino, in provincia di Varese, al confine tra l’Italia e la Svizzera, per concludersi domenica 28 a Santa Maria di Leuca, nel Salento, proprio sulla punta dello Stivale. Una finalità di speranza ha animato l’iniziativa e lo slancio di Alex è stato importante perché si potesse realizzare questo progetto.

Un impegno che ha profuso in ogni particolare e che ha spinto la moglie Daniela a spendersi, ancora una volta, per dare affetto e sostegno a quanti hanno proseguito fino al Salento. Mentre Alex continua a combattere. Come condiviso con la famiglia, il personale medico del Policlinico senese, darà lettura di nuove notizie solo quando vi saranno cambiamenti significativi.

