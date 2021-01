Alex Zanardi: la moglie Daniela fa chiarezza sulle sue condizioni

Daniela Manni, la moglie di Alex Zanardi, in un’intervista alla Stampa ha parlato delle condizioni del campione di handbike, impegnato in una lunga riabilitazione dopo il grave incidente dello scorso giugno. “Mi cercano in tanti per sapere come sta Alex”.

Negli ultimi giorni sono arrivate le parole della dottoressa Federica Alemanno, che ha rivelato che l’ex pilota ha ricominciato a comunicare con la famiglia. A questo proposito, Daniela fa chiarezza: “Lui fa delle cose, ma non sempre. Ci sono stati dei momenti in cui quelle cose effettivamente venivano fatte. Ci sono stati dei passi avanti, e ci sono stati dei passi indietro. Il suo è un percorso molto lungo”.

Zanardi ora vede e sente, e con i gesti sembra riconoscere e salutare le persone che gli stanno vicino. La sua compagna però ha tenuto a precisare che la battaglia è ancora lungi dall’essere vinta: “È una situazione difficile da gestire. Non voglio ritrovarmi i giornalisti sotto casa, non posso spiegare a ognuno di loro. Devo concentrarmi sulle cure, giorno per giorno. Magari fra tre mesi avremo modo di parlare”.

Zanardi, ricoverato in terapia intensiva a Siena e poi trasferito al San Raffaele di Milano, ha subito 5 delicate operazioni chirurgiche alla testa in questi ultimi mesi. Il 21 novembre è stato trasferito a Padova, dove ha cominciato la battaglia.

OMNISPORT | 14-01-2021 10:45