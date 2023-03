Per il nuovo coach l’obiettivo è la World Cup 2027

21-03-2023 10:59

Nuovo allenatore per gli All Blacks a partire dal 2024. Si tratta di Scott Robertson, che prende il posto di Ian Foster. Per lui un contratto quadriennale. L’obiettivo: vincere la World Cup 2027. Un anno di preavviso che, come da lui sottolineato, servirà a effettuare un programma con la federazione “in modo da partire nel migliore dei modi”.

Nel frattempo, Robertson concluderà la sua esperienza con i Crusaders, con i quali ha vinto praticamente tutto: 3 Super Rugby e 2 Super Rugby Aotearoa.