Alonso e Hamilton, in Canada l’ennesima sfida senza tempo

Sul circuito di Montreal sono tornati a darsi battaglia il pilota della Aston Martin ed il pilota della Mercedes e proprio come dieci anni fa a spuntarla è stato lo spagnolo.

20-06-2023 16:56

Fernando Alonso e Lewis Hamilton, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, quante volte dopo la bandiera a scacchi i due piloti si sono presentati così davanti a tutti? Tante, davvero tante.

Quello che è successo in Canada, nell’ultimo weekend, è un tuffo nel passato che riporta alla luce un duello in realtà che si protrae da anni e che è stato spesso frutto di battaglie infinite.

E così anche la scorsa domenica Alonso e Hamilton si son ronteggiati, senza risparmiarsi. Al via l’inglese ha pigiato sull’acceleratore e ha sopravanzato Alonso, intorno a metà gara, però, ecco il sorpasso dello spagnolo che poi è riuscito a resistere agli attacchi della Mercedes fino al traguardo. A vincere è stato Verstappen mentre loro due si sono dovuti accontentare del 2° e del 3° posto.

Il “déjà-vu” risale al 9 giugno 2013 quando, sempre in Canada, Vettel con la sua Red Bull era lanciatissimo verso la vittoria (ed il conseguente titolo) mentre alle sue spalle ci si giocava la piazza d’onore. Nemmeno a dirlo, Fernando e Lewis i protagonisti indiscussi. Seduto sulla sua Ferrari, quello fu l’ultimo anno per lui, lo spagnolo recuperò 8 secondi prima di infilare il rivale storico e aggiudicarsi la 2° posizione.

Il duello Alonso – Hamilton è qualcosa che si ripete nel tempo da sempre, nonostante gli anni poco felici di Fernando su Mclaren (il ritorno) e su Alpine, monoposto non in grado di dargli la possibilità di lottare per i vertici soprattutto perché tra il 2014 e il 2020 Hamilton era alle prese con i suoi sei titoli su sette totali vinti, un fulmine.

E così oggi, i 41 anni dell’uno ed i 38 dell’altro, non bastano per tirare il freno a meno, c’è ancora troppa passione e voglia di vincere, c’è ancora talento ed un tempo infinito per una delle battaglie più belle di sempre della Formula Uno.