AlphaTauri, Gasly: "Non ci arrendiamo"

25-08-2022 14:35

Archiviata la pausa estiva, la Formula Uno torna in pista in Belgio sul circuito si Spa.

Un appuntamento importante anche per l’AlphaTauri visto che il team di Faenza, è reduce da una prima parte di stagione tutt’altro che esaltante, come dimostrato dall’ottavo posto occupato in classifica costruttori. Sia Gasly che Tsunoda sono spesso finiti fuori zona punti e da loro il team italiano si aspetta ragionevolmente qualcosa di più.

“Spa è un tracciato che adoro davvero tanto – ha ammesso Gasly– torneremo ai blocchi di partenza con in programma tre gare in tre settimane e dopo la pausa sono ovviamente eccitato all’idea di tornare in macchina e correre di nuovo. Purtroppo le ultime gare prima della pausa sono state piuttosto complicate per noi, non abbiamo ottenuto punti e le cose non sono andate per il verso giusto. Nonostante questo però, non gettiamo certo la spugna. Continuiamo a dare il 100% e a lavorare sodocon l’obiettivo di ottenere più prestazioni dalla vettura il più rapidamente possibile, e fare punti importanti”.