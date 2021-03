Altro esonero per Fabio Grosso: finita l'avventura al Sion

Terzo esonero consecutivo per Fabio Grosso.

Il Sion ha infatti sollevato dall’incarico il campione del mondo 2006 all’indomani dello 0-3 casaligo contro il Lugano, quinta sconfitta consecutiva per i biancorossi.

Grosso, che era approdato in Svizzera nell’agosto 2020, è reduce dagli esoneri subiti al Verona e, nel dicembre 2019, al Brescia, in quella che è al momento l’unica esperienza della carriera in Serie A.

Il Sion è attualmente ultimo in classifica insieme al Vaduz con 22 punti.

OMNISPORT | 05-03-2021 15:20