Amalfi, record negativo dopo storica promozione: un solo abbonato, ecco chi è. Lo sfogo del club

Dalla rabbia del presidente Savino al contest lanciato dalla società costiera per avvicinare i tifosi alla squadra, costretta ad emigrare ad Angri

Dopo la storica promozione in Serie D, conquistata grazie alla vittoria nel doppio confronto con il Bisceglie in finale playoff, il Costa d’Amalfi fa registrare un clamoroso record negativo. La società costiera, reduce dalla quarta sconfitta in campionato, ha visto sottoscrivere un solo abbonamento per la stagione sportiva 2024/25. Un dato condizionato dall’impossibilità di disputare le gare casalinghe al Comunale di Maiori, come accaduto l’anno scorso in Eccellenza.

Costa d’Amalfi, record negativo: un solo tifoso abbonato

Ha dell’incredibile il record stabilito dal Costa d’Amalfi all’alba della stagione 2024/25. Un solo abbonamento sottoscritto per le partite casalinghe della squadra costiera, neopromossa nel campionato di Serie D, ma costretta a giocare momentaneamente al “Novi” di Angri. Una sede temporanea che non dà certezze ai tifosi della formazione che sintetizza la passione per il calcio di 12 comuni della costiera amalfitana, sotto un unico simbolo. Il tutto, in attesa del definitivo trasferimento nel comune di Tramonti, che dovrebbe presto diventare la casa della compagine di Luigi Proto.

Questo il post social con cui il Costa d’Amalfi ha annunciato, tra amarezza e ironia, la sottoscrizione di un solo abbonamento: “Meglio pochi ma buoni si potrebbe pensare, ma in questo caso sarebbe più appropriato prendere in prestito le parole di Gianni Morandi dal suo grande successo “Uno su mille ce la fa”. È nato il 27 Dicembre del 2005, l’unico sottoscrittore dell’abbonamento alle partite del Costa d’Amalfi ed è lui, l’unico ad avercela fatta. Ce l’ha fatta a dimostrare con i fatti e non con le parole lasciate al vento, il proprio attaccamento alla squadra, al territorio, allo spirito identitario”.

La questione stadio resta un tema molto delicato: “In attesa che le istituzioni diano seguito alle promesse fatte in tempi non sospetti, – si legge nella nota ufficiale – ci saremmo aspettati che il nostro popolo, il popolo della costiera, dimostrasse il proprio attaccamento, la propria voglia di rivalsa. Così non è stato, ma non ne faremo certo un dramma. Il Costa d’Amalfi persevera con convinzione nel proprio progetto e vede il nostro unico abbonato come una vittoria. Perché è da un seme che nasce un albero, che genera frutti da cui poi ricaveremo altri semi, per altri alberi, per altri frutti. Forza Costa d’Amalfi”.

La rabbia del presidente Savino

Al termine dell’ultimo impegno del Costa d’Amalfi, sconfitto a domicilio dal più quotato Nardò, il presidente Nicola Savino è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento negativo dei suoi, non nascondendo rabbia ed amarezza: “L’anno scorso il modello Costa d’Amalfi era ricco di entusiasmo e passione. Siamo l’unione di 14 comuni, ma non sono sulla maglia semplicemente dei nomi, almeno così non dovrebbe essere. La stagione scorsa abbiamo vissuto un’annata di entusiasmo pienissimo, nel nostro piccolo campo di Maiori abbiamo avuto i tifosi, i tamburi, i suoni e i cori. Purtroppo oggi questo ci manca. C’era un silenzio assordante. Sembrava di giocare in terza categoria, nonostante una storica Serie D conquistata”, ha sottolineato il patron dei costieri.

E poi ha aggiunto: “Abbiamo fatto un solo abbonato. Ho chiamato la Lega e mi ha raccontato che siamo l’unica squadra in tutta la Serie D ad avere un solo abbonato. Credo che sia il record più vergognoso che si possa avere. Questo ci dispiace tanto. Oggi non c’era tifo, mi dicono che c’era una regata storica, probabilmente sarà più importante quella. Chi ci sta vicino merita i miei più profondi ringraziamenti. Giochiamo sempre fuori casa, siamo qui ospiti dell’Angri. Esorto i comuni e le istituzioni ad impegnarsi affinché il campo di Tramonti sia subito disponibile per ritrovare quell’entusiasmo un po’ perso”.

Un entusiasmo che aveva portato il numero uno del Costa d’Amalfi a fare dichiarazioni importanti in estate, prima dell’inizio del campionato: “C’è l’idea di arrivare in Serie C in due anni. Questo sarà un anno di apprendistato, per capire le dinamiche della Serie D e strutturarci in vista del grande salto”. Ad oggi, però, il grande salto appare solo un miraggio.

L’iniziativa del Costa d’Amalfi: contest per vincere un abbonamento

E allora il lancio di un contest, un’idea nata proprio da un tifoso emigrato al Nord, che ha voluto manifestare la sua vicinanza ai colori del Costa d’Amalfi, come si legge sulla pagina Facebook ufficiale del club: “Vinci un abbonamento alle partite casalinghe del Costa d’Amalfi. L’iniziativa parte dal meraviglioso gesto di un nostro simpatizzante, residente a Torino, che pur non avendo la possibilità di seguire in presenza le nostre partite ha deciso di acquistare un abbonamento e di regalarlo ad un tifoso che possa sostenere il Costa d’Amalfi, anche per lui.

Abbiamo quindi pensato di proporre un contest, per assegnare questo abbonamento. Per aggiudicarsi il titolo di ingresso a tutte le gare casalinghe del Costa d’Amalfi, sarà necessario, in occasione della gara di domenica prossima che ci vedrà fare visita al Brindisi, indovinare nell’ordine:

Risultato dell’incontro

Eventuale primo marcatore

Nel caso in cui 2 o più persone dovessero indovinare il risultato esatto, il vincitore sarà colui che avrà indovinato anche il primo marcatore.

Nel caso in cui 2 o più persone dovessero indovinare sia il risultato esatto, sia il primo marcatore, il vincitore sarà colui che, fra questi ha “postato” la propria previsione prima di tutti gli altri.

Nel caso la partita terminasse 0 a 0, fra coloro che indicheranno il risultato esatto il vincitore sarà colui che ha “postato” la propria previsione prima di tutti gli altri.

Nel caso in cui nessuno dovesse indovinare il risultato esatto, il vincitore sarà colui che fra tutti coloro che hanno partecipato “postando” la propria previsione, lo avrà fatto prima di tutti gli altri.