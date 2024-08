Serie D, ecco i nove gironi del campionato: il Pompei nel gruppo siciliano, date e programma

Stagione 2024/25: ufficializzati i 9 raggruppamenti nei quali sono state distribuite le 168 squadre iscritte. Tutto ciò che c'è da sapere

È nata la nuova Serie D, quella 2024/25. Dopo aver determinato i ripescaggi per colmare le vacanze d’organico, sono stati definiti i 9 gironi in vista della prossima stagione: 6 raggruppamenti da 18 squadre, 3 da 20. Il campionato di Serie D inizierà il prossimo 8 settembre 2024 e finirà il 4 maggio 2025. Il campionato Nazionale Juniores prenderà il via dal 14 settembre 2024 e finirà il 12 aprile 2025, la Coppa Italia dal 25 agosto 2024 al 2 aprile 2025. I calendari verranno diramati nella prossima settimana (data da ufficializzare).

Serie D, campionato 2024/25: i gironi

Girone A: Asti, Borgaro Nobis, Bra, Chieri, Chisola, Derthona, Fossano, Gozzano, Novaromentin, Saluzzo, Albenga, Cairese, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Oltrepò, Sanremese, Vado, Città di Varese, Vogherese.

Girone B: Chievo Verona, Vigasio, Arconatese, Breno, Casatese Merate, Castellanzese, Ciliverghe, Club Milano, Crema, Desenzano, Fanfulla, Folgore Caratese, Magenta, Nuova Sondrio, Ospitaletto, Palazzolo, Pro Sesto, Sant'Angelo, San Giuliano City, Varesina.

Girone C: Brusaporto, Caravaggio, Real Calepina, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo, Lavis, Adriese, Bassano Virtus, Calvi Noale, Campodarsego, Dolomiti Bellunesi, Este, Luparense, Mestre, Montecchio Maggiore, Portogruaro, Treviso, Brian Lignano, Chions, Cjarlins Muzane.

Girone D: Cittadella Vis Modena, Corticella, Fiorenzuola, Forlì, Imolese, Lentigione, Piacenza, Porgresso, Ravenna, Sammaurese, San Marino, Sasso Marconi, United Riccione, Pistoiese, Prato, Tau Altopascio, Tuttocuoio, Zenith Prato.

Girone E: Fezzanese, Aquila Montevarchi, Figline, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Poggibonsi, San Donato Tavernelle, Sangiovannese, Seravezza, Siena, Terranuova Traiana, Fulgens Foligno, Orvietana, Sporting Triestina, Flaminia Civitacastellana, Ostia Mare.

Girone F: Ancona, Atletico Ascoli, Avezzano Calcio, Calcio Termoli 1920, Castelfidardo, Chieti 1922, Città Di Isernia, Città Di Teramo 1913, Civitanovese Calcio, Fermana, Fossombrone 1949, L'Aquila 1927, Notaresco Calcio 1924, Recanatese, Roma City F.C., Sambenedettese, Sora Calcio 1907, Vigor Senigallia.

Girone G: Atletico Uri, Sarrabus Ogliastra, Ilvamaddalena, Olbia, Latte Dolce, Anzio, Cassino, Cynthialbalonga, Guidonia Montecelio, Real Monterotondo, Romana, Terracina, Trastevere, Puteolana, Gelbison, Paganese, Sarnese, Savoia.

Girone H: Angri, Costa d'Amalfi, Ischia, Nocerina, Palmese, Acerrana, Francavilla, Matera, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò, Ugento, Virtus Francavilla.

Girone I: Pompei, Scafatese, Locri, Reggina, Sambiase, Vibonese, Akragas, CastrumFavara, Acireale, Sant'Agata, Enna, Licata, Nissa, Nuova Igea, Virtus, Paterò, Ragusa, Sancataldese, Siracusa.

Serie D, promozione e retrocessioni: il regolamento

La Serie D, quarta nonché ultima serie nazionale del campionato italiano di calcio, è regolamentata dai seguenti criteri per stabilire promozioni e retrocessioni. Per le situazioni di parità in classifica, a partire dalla stagione 2011/12, viene utilizzato il criterio della classifica avulsa. Lo spareggio è previsto in caso di parità al primo posto o all’ultimo disponibile per raggiungere la salvezza o i playout: in gara unica e campo neutro. Se tre o più squadre chiudono la stagione regolare in prima posizione, i risultati degli scontri diretti determinano quali sosterranno l’incontro.

Promozioni in Serie C e Scudetto Serie D

La prima classificata di ogni girone è promossa in Serie C e accede allo Scudetto Serie D per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Le squadre giunte dal secondo al quinto posto partecipano invece ai playoff, i cui vincitori affrontano le finaliste e una semifinalista della Coppa Italia Serie D. In tal modo, viene stilata una graduatoria delle eventuali candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato.

Scudetto Serie D: le nove squadre vengono divise in tre gironi da tre formazioni ciascuno, giocando due incontri, di cui uno in casa e l’altro in trasferta. Le tre vincenti dei gironi e la migliore seconda partecipano alle semifinali, con gare in gara secca così come la finale. Per la finale è invece prevista l’immediata esecuzione dei rigori, qualora al termine dei 90′ regolamentari il risultato sia in parità.

Playoff: ogni turno viene disputato in gara unica. La seconda e la terza classificata sono ammesse, rispettivamente, alla finale e alla semifinale, mentre la quarta e la quinta si affrontano nel turno preliminare. In ogni partita la squadra con il miglior piazzamento nella stagione regolare gode del fattore campo e prevale in caso di parità al termine dei supplementari, non essendo previsti i rigori.

Retrocessioni in Eccellenza

Per ogni girone sono previste 4 retrocessioni nel campionato di Eccellenza: le ultime due direttamente, le altre attraverso i playout tra le squadre classificate dal terzultimo al sestultimo posto, sempre che il distacco in classifica non sia superiore a 7 punti. Anche in questo caso non sono previsti i rigori e in caso di parità al 120′ prevale la squadra che ha raggiunto la miglior posizione nella stagione regolare.

Serie D 2024/25, le regioni di appartenenza delle squadre

Sono 168 le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie D: le seguenti, divise per regione di appartenenza.

Piemonte: Asti, Borgaro Nobis, Bra, Chieri, Chisola, Derthona, Fossano, Gozzano, NovaRomentino, Saluzzo

Lombardia: Arconatese, Breno, Brusaporto, Caravaggio, Casatese, Castellanzese, Ciliverghe, Città di Varese, Club Milano, Crema, Desenzano, Fanfulla, Folgore Caratese, Magenta, Oltrepò, Ospitaletto, Pro Palazzolo, Pro Sesto, Real Calepina, Sant'Angelo, Sangiuliano City, Sondrio, Varesina, VillaValle, Virtus Ciserano Bergamo, Vogherese

Veneto: Adriese, Bassano, Calvi Noale, Campodarsego, ChievoVerona, Dolomiti Bellunesi, Este, Luparense, Mestre, Montecchio Maggiore, Portogruaro, Treviso, Vigasio

Friuli-Venezia Giulia: Brian Lignano, Chions, Cjiarlins Muzane

Brian Lignano, Chions, Cjiarlins Muzane Trentino Alto Adige: Lavis

Emilia Romagna: Cittadella Vis Modena, Corticella, Fiorenzuola, Forlì, Imolese, Lentigione, Piacenza, Progresso, Ravenna, Sammaurese, San Marino Calcio, Sasso Marconi, United Riccione

Liguria: Albenga, Cairese, Fezzanese, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Vado

Toscana: Figline, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Montevarchi, Pistoiese, Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Tuttocuoio, Zenith Prato

Umbria: Foligno, Orvietana, Trestina

Marche: Ancona*, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Civitanovese, Fermana, Fossombrone, Recanatese, Sambenedettese, Vigor Senigallia

Sardegna: Atletico Uri, COS Sarrabus Ogliastra, Ilvamaddalena, Olbia, Sassari Calcio Latte Dolce

Lazio: Anzio, Atletico Lodigiani, Cassino, Cynthialbalonga, Flaminia Civita Castellana, Guidonia Montecelio, Ostiamare, Real Monterotondo Scalo, Roma City, Sora, Terracina, Trastevere

Abruzzo: Avezzano, Chieti, L'Aquila, Notaresco, Teramo

Campania: Acerrana, Angri, Costa d'Amalfi, Gelbison, Ischia, Nocerina, Paganese, Palmese, Pompei, Real Casalnuovo, San Marzano, Sarnese, Savoia

Molise: Isernia, Termoli

Basilicata: FC Francavilla, Matera

Calabria: Locri, Reggina, Sambiase, Vibonese

Puglia: Brindisi, Casarano, Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò, Ugento, Virtus Francavilla

Sicilia: Acireale, Akragas, Canicattì, Enna, Igea Virtus, Licata, Nissa, Paternò, Ragusa, Sancataldese, Sant'Agata, Siracusa.

* ammessa in sovrannumero