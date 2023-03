Amazon University Esports: tutto pronto per lo Spring Split

Al via la seconda parte della competizione esport universitaria più importante d'Italia. Nel primo split studenti provenienti da 60 università hanno preso parte alla competizione. Oltre al concorso, il progetto prevede attività didattiche per far conoscere agli studenti le numerose opportunità di lavoro che il settore offre.

02-03-2023 12:36

Arriva lo Spring Split

Con la ripresa dell’attività didattica, parte lo Spring Slit di Amazon UNIVERSITY Esports, l’unica competizione Esport rivolta agli studenti universitari in Italia. Dopo un primo split a cui hanno partecipato studenti provenienti da più di 60 università di tutto il Paese, la competizione riprende la sua attività agonistica e didattica. Amazon University Esports è presente in più di 20 paesi in 4 continenti, e ha una forte componente educativa, avvicinando gli studenti universitari con l’obiettivo di offrire loro sia opportunità di formazione che le loro prime esperienze professionali nel settore.

Sono aperte le iscrizioni per tutti e cinque i titoli disponibili per l’ottava stagione di Amazon UNIVERSITY Esports: League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Clash Royale e Rocket League. Tutti i vincitori delle qualificazioni nazionali di questo secondo split si affronteranno, nelle Amazon UNIVERSITY Esports Grand Final, nelle rispettive modalità. Inoltre, per la prima volta quest’anno, le finali si terranno in LAN, in una location per ora tenuta segreta.

La crescita della competizione riflette una crescita anche del settore. Si stima infatti, che i ricavi totali aumenteranno notevolmente, raggiungendo i 40 milioni di euro entro il 2023. Aumento del 25% rispetto al 2022 (31,8 milioni). Il settore degli eSport in Italia rappresenta uno dei mercati più importanti d’Europa, con un tasso di penetrazione che raggiunge approssimativamente almeno un consumatore italiano (48%) tra i 16 e i 65 anni

Dal mondo virtuale a quello reale

In un ambiente prevalentemente virtuale, uno degli obiettivi di Amazon UNIVERSITY Esports è quello di avvicinarsi alla comunità studentesca attraverso eventi face-to-face. Ecco perché in questo secondo split continuerà lo sviluppo degli ‘UNIVERSITY Tour, che toccherà più università in tutto il paese, e mirerà a fornire agli studenti una varietà di esperienze legate all’ambiente degli Esport e del gaming. Durante la prima metà della stagione, UNIVERSITY Tour ha toccato due atenei per questa iniziativa: il primo appuntamento si è tenuto presso l’Università Vanvitelli di Napoli, mentre il secondo si è tenuto presso l’Università di Perugia. In questo Spring Split, il Tour toccherà altre università, che saranno annunciate sia sul sito web che sui social network del concorso.

Il Gaming come strumento di sviluppo lavorativo

La missione di Amazon UNIVERSITY Esports è sensibilizzare gli studenti sulle numerose opportunità di lavoro che emergono dall’industria degli Esport e contribuire alla loro istruzione. Per questo motivo è stato sviluppato, già durante la prima parte dell’anno, un programma educativo per gli studenti italiani che consiste nell’organizzazione di workshop formativi per i ragazzi. Lo scopo di questi workshop è quello di fornire ai ragazzi strumenti aggiuntivi che possano essere utili per una futura carriera nel mondo degli eSport. Le attività sono quindi sempre collegate con l’università e vengono sempre proposte insieme a uno o più docenti. Durante lo Spring Split questo programma continuerà cercando di raggiungere la maggior parte delle università italiane.

University World

Un’altra novità di questa divisione è stata l’introduzione di UNIVERSITY World, uno spazio virtuale in cui gli studenti possono interagire, creare comunità e competere in mini-giochi. Questa nuova funzionalità è già aperta a tutti gli studenti italiani e sarà presto disponibile per altri sei paesi in cui prende parte Amazon UNIVERSITY Esports.

From students to Students

La gestione completa di questo Split è stata a data ancora una volta a King Esport, azienda leader nell’organizzazione e gestione di eventi legati al mondo del gaming. “I primi mesi del nostro lavoro sono stati per noi una piacevole scoperta” ha dichiarato Francesco Basile, co-fondatore di King Esport. “La risposta degli studenti a tutte le nuove iniziative è stata magnifica. Con lo Spring Split del 2023 implementeremo e miglioreremo tutte le attività volte a coinvolgere gli studenti, che saranno posti ancor di più al centro del progetto. Siamo pronti e non vediamo l’ora cominci questa nuova edizione”.