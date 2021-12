Amedeo Della Valle manda un messaggio a Sacchetti

29-12-2021 11:08

È il top scorer della Serie A1 di basket ormai prossima al giro di boa. Eppure, è rientrato nel giro della nazionale solo da un mese.

Questa la strana storia di Amedeo Della Valle, trascinatore di Brescia nella seconda parte del girone di andata che ha visto la Leonessa conquistare successi in serie (tre nelle ultime quattro partite) scalando la classifica.

La guardia piemontese classe ’93 sta quindi raccogliendo i frutti della propria voglia di tornare ad alti livelli dopo il non esaltante biennio a Milano, tra il 2018 e il 2020.

Una voglia evidenziata anche dai passaggi all’estero nel Gran Canaria e nel Buducnost, prima della chiamata di Brescia: “Il merito è del patron Ferrari che è venuto a prendermi direttamente alla Buducnost e ha voluto riportarmi a casa – ha svelato Della Valle al ‘Corriere dello Sport-Stadio’ – Mi ha detto che bastava poco per farmi tornare quello di prima e mi ha convinto”.

Eppure, appunto, Della Valle è tornato in Nazionale solo nel novembre 2020, dopo un anno di assenza e dopo averne fatto parte stabilmente tra il 2017 e il 2019:

Il figlio dell’ex play di Virtus Roma e Auxilium Torino Carlo si candida in vista di Euro 2022 e non solo…: “Ora sono nel posto in cui voglio essere. Nazionale? Sul fatto che io ci possa stare in pianta stabile non ho dubbi…”

OMNISPORT