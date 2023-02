Ancelotti e la filosofia di un tecnico

L'allenatore del Real: "L'esonero è parte del mestiere, è capitato a chiunque, eccetto Guardiola: ma se allenerà altri anni cacceranno anche lui".

01-02-2023 22:24

La vigilia di Real Madrid-Valencia, che non vedrà l’ennesimo atto del derby italiano tra Carlo Ancelotti e Rino Gattuso: il secondo ha difatti lasciato la formazione ospite al Bernabeu e il suo ‘mentore’ filosofeggia: “Quando si cambia allenatore lo si fa per i suoi errori, per cambiare una dinamica negativa e per dare una responsabilità maggiore ai giocatori. Domani il Valencia sarà perciò molto motivato. Essere licenziato fa parte del nostro lavoro, non c’è allenatore che possa dire di non essere stato licenziato, tranne forse Guardiola; ma se Pep continua a stare in panchina, arriverà il giorno in cui lo cacceranno”.