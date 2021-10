Ancelotti: "Hazard? Se vuole andarsene lo faccia"

29-10-2021 16:22

Eden Hazard verso l’addio al Real Madrid a gennaio. Prima della gara contro l’Elche il tecnico dei blancos Carlo Ancelotti ha mandato un altro chiaro messaggio al belga: “Non ho mai obbligato nessuno a restare qui. Se Hazard vuole andarsene, deve farlo. Non ho dubbi su questo. Vale per lui così come per gli altri”.

Hazard, arrivato a Madrid due anni fa, non è mai riuscito davvero a convincere, tra infortuni e rendimento negativo. Alcuni giorni fa Ancelotti era stato ancora più chiaro sulla questione: “Punto su un altro giocatore”.

